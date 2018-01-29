Гармаш продовжив контракт з "Динамо"
17:24, 29 січня 2018Футбол
81
Термін нової угоди становить 4 роки.
Гармаш продовжив контракт з "Динамо" / uefa.com
Півзахисник київського «Динамо» і національної збірної України Денис Гармаш підписав новий контракт з клубом, повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Термін дії нової угоди 27-річного гравця з «Динамо» становить чотири роки з моменту підписання.
Гармаш знаходиться в структурі клубу з 2007-го року. У вищій лізі чемпіонату України у складі «Динамо» дебютував 31 серпня 2009 року. На даний момент провів за «біло-синіх» 147 матчів в національному чемпіонаті.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter