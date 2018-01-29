Гармаш продовжив контракт з "Динамо"

Термін нової угоди становить 4 роки.

Півзахисник київського «Динамо» і національної збірної України Денис Гармаш підписав новий контракт з клубом, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Термін дії нової угоди 27-річного гравця з «Динамо» становить чотири роки з моменту підписання.

Гармаш знаходиться в структурі клубу з 2007-го року. У вищій лізі чемпіонату України у складі «Динамо» дебютував 31 серпня 2009 року. На даний момент провів за «біло-синіх» 147 матчів в національному чемпіонаті.