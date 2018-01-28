Українець Малиновський забив супергол у чемпіонаті Бельгії (відео)

Півзахисник збірної України відзначився чудовим ударом зі штрафного.

Півзахисник бельгійського «Генка» українець Руслан Малиновський відзначився чудовим голом у матчі чемпіонату Бельгії проти «Сент-Труйдена» (1:1).

Українець забив зі штрафного на 74-й хвилині, відкривши рахунок у матчі.

Зазначимо, що в цьому сезоні 24-річний Руслан Малиновський зіграв за свій клуб в 26 матчах, забив 5 голів і зробив 2 гольові передачі.