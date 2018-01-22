Воротар "Динамо" Коваль перейшов у іспанський "Депортиво" (відео)

Іспанський «Депортиво» оголосив про перехід голкіпера київського «Динамо» Максима Коваля.

Український воротар успішно пройшов медогляд в понеділок вранці і підписав угоду з іспанським клубом, повідомляє офіційний сайт "Депортиво".

«Депортиво» орендував 25-річного гравця до кінця сезону з опцією викупу. Контракт Коваля з «Динамо» закінчується 30 червня 2020 року. Вже з завтрашнього дня українець приєднається до тренувального процесу нової команди.

Новий клуб Максима Коваля зараз посідає 18-е місце в турнірній таблиці іспанської Прімери, перебуваючи в зоні вильоту.

У нинішньому сезоні Коваль провів за "Динамо" 11 матчів у Прем'єр-лізі та 5 поєдинків у Лізі Європи.