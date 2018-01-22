Воротар "Динамо" Коваль перейшов у іспанський "Депортиво" (відео)
15:36, 22 січня 2018Футбол
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Іспанський клуб орендував голкіпера до кінця сезону з правом викупу.
Максим Коваль перейшов у "Депортиво" / rcdeportivo.es
Іспанський «Депортиво» оголосив про перехід голкіпера київського «Динамо» Максима Коваля.
Український воротар успішно пройшов медогляд в понеділок вранці і підписав угоду з іспанським клубом, повідомляє офіційний сайт "Депортиво".
«Депортиво» орендував 25-річного гравця до кінця сезону з опцією викупу. Контракт Коваля з «Динамо» закінчується 30 червня 2020 року. Вже з завтрашнього дня українець приєднається до тренувального процесу нової команди.
Новий клуб Максима Коваля зараз посідає 18-е місце в турнірній таблиці іспанської Прімери, перебуваючи в зоні вильоту.
У нинішньому сезоні Коваль провів за "Динамо" 11 матчів у Прем'єр-лізі та 5 поєдинків у Лізі Європи.
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