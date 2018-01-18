Вболівальники "Реала" проголосували проти присутності в команді Кріштіана Роналду
Зі 125 тисяч фанів "вершкових" 67 відсотків хочуть, щоб зірковий португалець залишив команду.
Більше двох третин вболівальників мадридського "Реала" бажають, щоб гравець покинув команду найближчим часом, повідомляє AS.
В опитуванні іспанського видання взяли участь 125 тисяч чоловік. З них проти Кріштіану Роналду проголосували 67,5 відсотка.
32-річний португалець в нинішньому сезоні забив лише 4 голи в ЛаЛізі, що є найгіршим результатом для гравця з моменту приходу в "Реал" в 2009-му році. Через це, вікового гравця все менше хочуть бачити в рядах команди вболівальники.
Крім того, лідер "Реалу" і збірної Португалії посварився з президентом команди Флорентіно Пересом, вважаючи себе обдуреним. Згідно з контрактом, він отримує оклад в 21 мільйон євро на рік, на відміну від 50 млн. Мессі в "Барселоні" і 36 млн. Неймара у французькому ПСЖ.
Роналду є кращим бомбардиром в історії "Реала" - 422 голи у 418 іграх з вражаючою середньою кількістю більше одного м'яча за гру, а також п'ять разів вигравав "Золотий м'яч" кращому футболісту року, в тому числі, останніх два роки.