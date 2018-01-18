Вболівальники "Реала" проголосували проти присутності в команді Кріштіана Роналду

Більше двох третин вболівальників мадридського "Реала" бажають, щоб гравець покинув команду найближчим часом, повідомляє AS.

В опитуванні іспанського видання взяли участь 125 тисяч чоловік. З них проти Кріштіану Роналду проголосували 67,5 відсотка.

32-річний португалець в нинішньому сезоні забив лише 4 голи в ЛаЛізі, що є найгіршим результатом для гравця з моменту приходу в "Реал" в 2009-му році. Через це, вікового гравця все менше хочуть бачити в рядах команди вболівальники.

Крім того, лідер "Реалу" і збірної Португалії посварився з президентом команди Флорентіно Пересом, вважаючи себе обдуреним. Згідно з контрактом, він отримує оклад в 21 мільйон євро на рік, на відміну від 50 млн. Мессі в "Барселоні" і 36 млн. Неймара у французькому ПСЖ.

Роналду є кращим бомбардиром в історії "Реала" - 422 голи у 418 іграх з вражаючою середньою кількістю більше одного м'яча за гру, а також п'ять разів вигравав "Золотий м'яч" кращому футболісту року, в тому числі, останніх два роки.