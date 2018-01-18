Збірна України займає 35-е місце в оновленому рейтингу FIFA

Міжнародна федерація футбольних асоціацій опублікувала в четвер новий рейтинг, згідно з яким збірна України, як і раніше, займає 35-е місце, повідомляє офіційний сайт організації.

На рахунку команди Андрія Шевченка 781,25 бали.

В десятці кращих команд світу змін не відбулося взагалі, а в цілому, у списку команд зміни мінімальні.

Рейтинг ФІФА.

18 січня.

1 Німеччина 1602 0

2 Бразилія 1483 0

3 Португалія 1358 0

4 Аргентина 1348 0

5 Бельгія 1325 0

6 Іспанія 1231 0

7 Польща 1209 0

8 Швейцарія 1190 0

9 Франція 1183 0

10 Чилі 1162 0

11 Перу 1128 0

12 Данія 1099 0

13 Колумбія 1078 0

14 Італія 1052 0

15 Хорватія 1048 +2

16 Англія 1047 -1

17 Мексика 1032 -1

18 Швеція 998 0

19 Уельс 985 0

20 Ісландія 952 +2

...

35 Україна 781 0