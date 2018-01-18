Збірна України займає 35-е місце в оновленому рейтингу FIFA
13:50, 18 січня 2018Футбол
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У Топ-10 світових збірних не відбулося жодних змін.
Збірна України залишилася у середині четвертого десятка рейтингу / ffu.org.ua
Міжнародна федерація футбольних асоціацій опублікувала в четвер новий рейтинг, згідно з яким збірна України, як і раніше, займає 35-е місце, повідомляє офіційний сайт організації.
На рахунку команди Андрія Шевченка 781,25 бали.
В десятці кращих команд світу змін не відбулося взагалі, а в цілому, у списку команд зміни мінімальні.
Рейтинг ФІФА.
18 січня.
1 Німеччина 1602 0
2 Бразилія 1483 0
3 Португалія 1358 0
4 Аргентина 1348 0
5 Бельгія 1325 0
6 Іспанія 1231 0
7 Польща 1209 0
8 Швейцарія 1190 0
9 Франція 1183 0
10 Чилі 1162 0
11 Перу 1128 0
12 Данія 1099 0
13 Колумбія 1078 0
14 Італія 1052 0
15 Хорватія 1048 +2
16 Англія 1047 -1
17 Мексика 1032 -1
18 Швеція 998 0
19 Уельс 985 0
20 Ісландія 952 +2
...
35 Україна 781 0
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