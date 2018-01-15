"Динамо" підтвердило перехід Кравця в турецький "Кайсеріспор"

28-річний нападник, вихованець ДЮФШ «Динамо» (Київ) Артем Кравець продовжить кар'єру в клубі турецької Суперліги "Кайсеріспор", повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Кравець провів свій дебютний офіційний матч за першу команду «Динамо» в 2007 році. У клуб він потрапив в 14-річному віці, пройшовши відбір в динамівську академію.

Артем прокоментував початок нового етапу в своїй кар'єрі:

- Я вдячний футбольному клубу «Динамо», президенту клубу, всім партнерам по команді і тренерам, з ким доводилося працювати, а також працівникам клубу за всі ці роки. «Динамо» для мене стало справжнім рідним домом, я провів тут найкращі роки. Зараз у моїй кар'єрі настає новий етап, я отримав хорошу пропозицію від іншого клубу, і готовий прийняти новий виклик. Хочу висловити окрему подяку Ігорю Михайловичу Суркісу за те, що він пішов назустріч і надав можливість перейти прямо зараз, не чекаючи закінчення сезону. Президент клубу завжди підтримував мене, навіть в самі невдалі періоди моєї кар'єри в «Динамо». «Динамо» назавжди залишиться в моєму серці, і я завжди буду вболівати за цей, рідний для мене, клуб. Спасибі уболівальникам, усім, хто підтримував мене всі ці роки.

У поточному сезоні Кравець провів у складі «Динамо» 9 матчів у чемпіонаті УПЛ (3 голи), 1 матч у Кубку України (2 голи) і 5 матчів у єврокубках.

Як повідомляв УНІАН, напередодні з'явилася інформація, що Артем Кравець в понеділок перейде в "Кайсеріспор".