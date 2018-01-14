З наступного сезону "Динамо" змінить виробника екіпіровки

У наступному сезоні київське «Динамо» змінить виробника екіпіровки.

Незабаром у киян закінчується контракт з компанією Adidas, яка понад 20 років була технічним спонсором клубу. З початку сезону-2018/2019 «біло-сині» будуть отримувати екіпіровку від компанії New Balance.

Про це повідомила "Динамоманія" з посиланням на клубний магазин "Динамо".

Американський бренд New Balance вже працює з такими відомими футбольними клубами як "Ліверпуль", "Порту", "Севілья" і "Селтік".

Нагадаємо, що футболісти "Динамо" вже вийшли з відпустки і вирушили на перший зимовий збір в Іспанію.