З наступного сезону "Динамо" змінить виробника екіпіровки
13:22, 14 січня 2018Футбол
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Незабаром у киян закінчується контракт з Adidas, який понад 20 років був технічним спонсором клубу.
"Динамо" змінить виробника екіпіровки / fcdynamo.kiev.ua
У наступному сезоні київське «Динамо» змінить виробника екіпіровки.
Незабаром у киян закінчується контракт з компанією Adidas, яка понад 20 років була технічним спонсором клубу. З початку сезону-2018/2019 «біло-сині» будуть отримувати екіпіровку від компанії New Balance.
Про це повідомила "Динамоманія" з посиланням на клубний магазин "Динамо".
Американський бренд New Balance вже працює з такими відомими футбольними клубами як "Ліверпуль", "Порту", "Севілья" і "Селтік".
Нагадаємо, що футболісти "Динамо" вже вийшли з відпустки і вирушили на перший зимовий збір в Іспанію.
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