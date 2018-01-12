Колишній тренер "Шахтаря" Спиридон очолив збірну Молдови

Колишній тренер «Шахтаря» Олександр Спиридон, який входив до тренерського штабу Мірчі Луческу, очолив збірну Молдови.

Про це повідомляється на офіційному сайті Федерації футболу Молдови.

Угоду підписано за схемою «1+1». На тренерському містку 57-річний фахівець змінив Ігоря Добровольського, контракт якого закінчився 31 грудня.

Зазначимо, що Олександр Спиридон вже тренував збірну Молдови. Було це в 2001 році. За межами Молдови, крім російського «Зеніту», Спиридон протягом 12-ти років - з 2004-го по 2016-й - працював у донецькому «Шахтарі», де був асистентом Мірчі Луческу.