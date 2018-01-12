Колишній тренер "Шахтаря" Спиридон очолив збірну Молдови
15:03, 12 січня 2018Футбол
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Протягом 12 років Спиридон був помічником Мірчі Луческу в "Шахтарі".
Олександр Спиридон / fmf.md
Колишній тренер «Шахтаря» Олександр Спиридон, який входив до тренерського штабу Мірчі Луческу, очолив збірну Молдови.
Про це повідомляється на офіційному сайті Федерації футболу Молдови.
Угоду підписано за схемою «1+1». На тренерському містку 57-річний фахівець змінив Ігоря Добровольського, контракт якого закінчився 31 грудня.
Зазначимо, що Олександр Спиридон вже тренував збірну Молдови. Було це в 2001 році. За межами Молдови, крім російського «Зеніту», Спиридон протягом 12-ти років - з 2004-го по 2016-й - працював у донецькому «Шахтарі», де був асистентом Мірчі Луческу.
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