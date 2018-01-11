УЄФА назвав склад символічної збірної 2017 року за версією вболівальників

УЄФА на своєму офіційному сайті назвав склад символічної збірної 2017 року за версією вболівальників.

Найбільше представництво у символічній збірній має "Реал". П'ять футболістів зі складу "Королівського клубу" потрапили до символічної збірної минулого року. Серед них - форвард Кріштіану Роналду, який став володарем "Золотого м'яча" 2017 року.

Символічна збірна 2017 року:

Воротар - Джанлуїджі Буффон ("Ювентус")

Захисники - Дані Алвес ("Ювентус" / "ПСЖ"), Серхіо Рамос ("Реал"), Джорджіо К'єлліні ("Ювентус"), Марсело ("Реал")

Півзахисники - Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті"), Тоні Кроос ("Реал"), Лука Модріч ("Реал"), Еден Азар ("Челсі")

Нападники - Кріштіану Роналду ("Реал"), Ліонель Мессі ("Барселона")

За кандидатів загалом було віддано 8,8 мільйона голосів. Найчастіше голосували за Серхіо Рамоса — 73,7% від загального числа голосів.

Цікаво, що в символічній збірній не знайшлося місця форварду "ПСЖ" Неймару, який посів 3-є місце в боротьбі за "Золотий м'яч"-2017.