Дебют новачка "Барселони" Коутіньо у складі команди відкладається на три тижні
Каталонський клуб офіційно представив бразильського півзахисника, екс-гравця "Ліверпуля" Філіппе Коутіньо.
Бразильський півзахисник Філіппе Коутіньо сьогодні був офіційно представлений в якості гравця "Барселони". В понеділок 25-річний футболіст пройшов медогляд і оформив контракт на п'ять з половиною років.
Однак через травму дебют Коутіньо у складі нової команди відкладений приблизно на три тижні. Про це повідомляє Sport Arena.
Поки ж новачок встиг відвідати музей "Барселони", а також офіційний магазин клубу, де його футболки продаються поруч з екіпіровкою Ліонеля Мессі, але поки без ігрового номера.
Вдень відбулася презентація Коутіньо для вболівальників на стадіоні «Камп Ноу».
«Барселона» має виплатити «Ліверпулю» за гравця 120 мільйонів євро, а ще 40 мільйонів передбачені в якості бонусів.
Це рекордний трансфер для англійського футболу і третій в історії світового футболу після переходів Неймара (з «Барселони» в «ПСЖ» за 222 мільйона євро) і Кіліана Мбаппе (з «Монако» в «ПСЖ» за 180 мільйонів).