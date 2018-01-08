Легендарний легкоатлет Болт пройде медогляд в "Боруссії", намагаючись почати футбольну кар'єру

Легендарний легкоатлет Усейн Болт продовжує шукати варіанти, щоб почати футбольну кар'єру. Ямайський спортсмен, як і раніше мріє грати за "Манчестер Юнайтед", але спершу вирішив спробувати себе в дортмундській "Боруссії", куди вже в березні відправиться на перегляд.

"Травма позаду, і я знову у відмінній формі. У березні пройду перегляд у Дортмунді, після чого стане ясно, чи зможу я почати футбольну кар'єру. Якщо в "Боруссії" мені скажуть, що я досить непоганий і що потрібно трохи потренуватися, я так і зроблю.

Мрію підписати контракт з "Манчестер Юнайтед". Якщо у Дортмунді мене не забракують, буду продовжувати наполегливо тренуватися. Я розмовляв з Алексом Фергюсоном і попросив його замовити за мене слівце. Він відповів, що якщо я буду здоровий і у формі, він подивиться, що можна зробити", – розповів Болт, якого цитує Daily Express.