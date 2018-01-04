Капітан збірної України з футболу уп'яте став батьком

В родині капітана збірної України Руслана Ротаня поповнення. Дружина футболіста, Крістіна, подарувала йому доньку – Домініку.

Про це повідомляє zbirna.com.

Тепер у Ротаня п'ятеро дітей – три дівчинки і два хлопчика (Ангеліні - 11 років, Богдану - 9, Захару - 7, Мирославі - 4).

Читайте також"Динамо" проявляє інтерес до гравця збірної України Руслану Ротаню - ЗМІЯк повідомляв УНІАН, з'явилася інформація, що найближчим часом Руслан Ротань може перейти в київське "Динамо". Керівництво празької "Славії", за яку зараз виступає 36-річний гравець, який має намір розлучитися з українцем.

Ротань вже виступав за "Динамо" з 2005-го по 2007 роки, після чого повернувся в "Дніпро", з яким вийшов у фінал Ліги Європи, а звідти вже перебрався в Чехію.