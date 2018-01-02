"Шахтар" на турнірі Dubai Cup в Еміратах зіграє з "Копенгагеном", "Славією" та АІКом

"Шахтар" домовився як мінімум про три спаринги під час тренувального збору в ОАЕ.

Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Перший тренувальний збір донецька команда проведе в Туреччині, а другий відбудеться в Об'єднаних Арабських Еміратах, де буде зіграно як мінімум три поєдинки. Зокрема, "Шахтар" візьме участь у турнірі Dubai International Cup 2018, де його суперниками стануть данський "Копенгаген", чеська "Славія" (Прага) і шведський АІК.

Матчі з цими суперниками пройдуть 30 січня, 2-го і 7 лютого відповідно. Сам збір в ОАЕ розпочнеться 27 січня.

Як повідомляв УНІАН, на першому зборі в Туреччині (15-24 січня) команда Паулу Фонсеки зіграє з "Лудогорцем" (Болгарія) і загребським "Динамо" (Хорватія).