"Динамо" проявляє інтерес до гравця збірної України Руслана Ротаня - ЗМІ

Руслан Ротань і київське "Динамо" близькі до підписання угоди, яка дозволить 36-річному гравцеві провести другу частину сезону в київській команді, повідомляє SportArena з посиланням на телеканал "Футбол".

Зараз контракт Ротаня належить празькій "Славії", проте клуб готовий відпустити хавбека на правах оренди. Раніше була інформація про бажання "Славії" омолодити склад, тому Ротань більше не входить в плани керівництва.

Ротань вже виступав за "Динамо" з 2005 по 2008 рік, але в підсумку повернувся у "Дніпро", з якого і переїжджав до Києва.

Після відходу з "Дніпра" в 2017 році Ротань говорив про бажання пограти в луганській "Зорі", проте гравець підписав угоду зі "Славією".

У нинішньому сезоні Руслан провів 7 матчів в команді з Праги.