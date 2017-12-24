Мессі зробив гольовий пас у матчі з "Реалом" без бутси (відео)

Нападник «Барселони» Ліонель Мессі зробив гольовий пас у матчі з мадридським Реалом без бутси. Відео було опубліковано на YouTube-каналі Foot Dz Haka.

Читайте такожМессі, забивши в Ель-Класіко, побив бомбардирський рекорд Герда Мюллера

На 90+3-й хвилині зустрічі Мессі пішов в обіграш, і в боротьбі із захисником господарів Марсело втратив бутсу. Це не завадило аргентинцеві зробити результативну передачу на Алейкса Відаля.

Зустріч пройшла в суботу, 23 грудня, в Мадриді і завершилася з рахунком 3:0 на користь «Барселони». Завдяки цій перемозі " синьо-гранатові відірвалися від «Реала» на 14 очок в таблиці чемпіонату Іспанії. В активі каталонців 45 очок, вершкові набрали 31 бал і мають одну гру в запасі.