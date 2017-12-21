Циганков і Лунін визнані кращими молодими футболістами України в листопаді

Найкращим футболістом України віковій категорії U-21 у листопаді в традиційному референдумі проекту Золотий Талант знову став півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, повідомляє офіційний сайт проекту.

Його назвали 107 респондентів з 125-ти — тренери, експерти, відомі в минулому футболісти (відзначимо активність збірної України серед ветеранів), журналісти і навіть вболівальники, які сформували колективне думку шляхом голосування на сайті проекту.

Кращий футболіст трьох попередніх місяців — Микола Матвієнко — на цей раз зайняв друге місце, хоча за загальною кількістю згадок в анкетах поступився Володимиру Шепелєву (81:82). Але у захисника "Ворскли" було набагато більше перших місць, які оцінюються у три бали, ніж у півзахисника "Динамо" (31:9).

Традиційно до п'ятірки найсильніших увійшло Віктор Коваленко з "Шахтаря", а замкнув п'ятірку Андрій Борячук з "Маріуполя".

У свою чергу, найкращим футболістом України у віковій категорії U-19 у листопаді був визнаний воротар "Зорі" Андрій Лунін. Хоча дуже серйозну конкуренцію в боротьбі за перше місце йому склав жваво дебютував за "Динамо" півзахисник Микола Шапаренко. Замкнув трійку ще один представник "Зорі" — півзахисник Максим Луньов.

У листопадовому опитуванні взяли участь 125 респондентів — тренери, експерти, відомі в минулому футболісти, журналісти і навіть вболівальники, які голосували на сайті проекту. Вболівальники, до речі, першим вибрали якраз Шапаренка (264 голоси), а Луніна — тільки другим (179). Трійку в цьому випадку замкнув інший динамівський дебютант — форвард Назарій Русин (95).

Саме в такому порядку (Шапаренко, Лунін, Русин) колективне думка вболівальників у вигляді окремої трійки було враховано при загальному підрахунку голосів.

До речі, вболівальники, які голосували на сайті проекту, правильно назвали топ-5 рейтингу. Причому Шепелєв у них зайняв друге місце, а Матвієнко — третє.

Циганков вже ставав найкращим гравцем місяця в 2017 році — в липні. Перед ним тричі (березень, квітень, травень) перемагав інший динамівець Артем Бесєдін, а після Циганкова вигравав тільки Матвієнко.