Півзахисник "Олімпіка" Поступаленко залишив команду
12:20, 13 грудня 2017Футбол
193
Футболіст попрощався з командою постом в соціальній мережі.
Поступаленко пішов з "Олімпіка" вдруге за рік / olimpik.com.ua
Півзахисник донецького «Олімпіка» Антон Поступаленко залишає команду після осінньої пловины сезону, про що повідомив у своєму Instagram:
«Спасибі ФК «Олімпік» за цей час! Доводиться прощатися, удачі вам!», - написав футболіст.
У нинішньому сезоні Поступаленко провів за команду 10 матчів.
Де продовжить кар'єру 29-річний гравець поки невідомо.
Зазначимо, що раніше - в літній міжсезоння - гравець вже переривав контракт з "Олімпіком". Однак, знайти команду з кращими фінансовими умовами він не зміг і ФК "Олімпік" домовився з гравцем про продовження контракту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter