Півзахисник "Олімпіка" Поступаленко залишив команду

Півзахисник донецького «Олімпіка» Антон Поступаленко залишає команду після осінньої пловины сезону, про що повідомив у своєму Instagram:

«Спасибі ФК «Олімпік» за цей час! Доводиться прощатися, удачі вам!», - написав футболіст.

У нинішньому сезоні Поступаленко провів за команду 10 матчів.

Де продовжить кар'єру 29-річний гравець поки невідомо.

Зазначимо, що раніше - в літній міжсезоння - гравець вже переривав контракт з "Олімпіком". Однак, знайти команду з кращими фінансовими умовами він не зміг і ФК "Олімпік" домовився з гравцем про продовження контракту.