Гендиректор "Шахтаря": і ми, і "Рома" задоволені жеребкуванням

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін прокоментував жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів, за підсумками якого суперником донеччан стала "Рома".

«"Рома" – не найгірший варіант, якщо враховувати, що в можливих суперниках були і "Барселона", і "ПСЖ", і "Манчестер Юнайтед". Вважаю, для нас це гарне жеребкування. "Шахтар" вже зустрічався з римлянами на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів в 2011 році, і тоді ми пройшли далі. Успішний досвід з цією командою є, і треба ним скористатися – показати футбол, який сподобається нашим уболівальникам, і зробити все, щоб пробитися у наступний раунд», - зазначив гендиректор "Шахтаря".

«Ми вже говорили з представниками "Роми" після церемонії. У нас з ними хороші стосунки – спілкуємося поза футболом і навіть зараз на церемонії сиділи недалеко. Можу сказати, що і ми, і італійці задоволені жеребкуванням. Головне, у кого залишиться гарний настрій після матчів 1/8 фіналу», — цитує Палкіна офіційний сайт "Шахтаря".

Палкін підкреслив, що італійський клуб вийшов з групи з першого місця, випередивши "Челсі" й "Атлетико" (Мадрид).

"Це дуже показовий факт, який говорить про високий клас суперника. Крім того, в "Ромі" зараз зібрані сильні футболісти: той же Наінгголан, Едін Джеко, голкіпер Алісон. Сьогодні це гравці високого рівня. Треба дуже і дуже серйозно готуватися до матчу, тим більше що для нашої команди він один з перших в наступному році – відразу після двох з половиною місяців перерви", - зазначив Палкін.

Нагадаємо, "Шахтар" перший матч проти "Роми" зіграє вдома 21 лютого, а матч — відповідь - на виїзді 13 березня.