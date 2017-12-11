"Динамо" в 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє з афінським АЕКом
14:24, 11 грудня 2017Футбол
516
Віце-чемпіони України зустрінуться з представником Греції.
uefa.com
У Ньоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
На цій стадії єдиний представник України - київське "Динамо" - зіграє з представником Греції - клубом АЕК (Афіни).
АЕК - "ДИНАМО"
Матчі відбудуться 15-го і 22 лютого. Першу гру кияни проведуть на виїзді, матч-відповідь - вдома.
Зазначимо, що фінал Ліги Європи сезону-2017/2018 відбудеться в Ліоні.
Як повідомляв УНІАН, суперником "Шахтаря" в Лізі чемпіонів стане "Рома".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Українські клуби в єврокубках 2017/18