"Динамо" в 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє з афінським АЕКом

14:24, 11 грудня 2017
Футбол
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Віце-чемпіони України зустрінуться з представником Греції.

uefa.com

У Ньоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

На цій стадії єдиний представник України - київське "Динамо" - зіграє з представником Греції - клубом АЕК (Афіни).

АЕК - "ДИНАМО"

Матчі відбудуться 15-го і 22 лютого. Першу гру кияни проведуть на виїзді, матч-відповідь - вдома.

Зазначимо, що фінал Ліги Європи сезону-2017/2018 відбудеться в Ліоні.

Як повідомляв УНІАН, суперником "Шахтаря" в Лізі чемпіонів стане "Рома".

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Теги: #жеребкування Ліги Європи