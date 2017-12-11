Представники "Шахтаря" ображали арбітра по ходу всього матчу - гравець "Зорі" Андрієвський (відео)

Вчора "Зоря" в Запоріжжі обіграла "Шахтар" з рахунком 2:1. Матч завершився скандалом - тренерський штаб "Шахтаря" на чолі з Паулу Фонсекою побіг з'ясовувати стосунки з арбітром зустрічі Сергієм Бойком.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, гірники догравали матч увісьмох.

Епізоди гри прокоментував гравець "Зорі" Олександр Андрієвський в інтерв'ю телеканалу "2+2".

"З приводу вилучення Петряка нічого не можу сказати, але ось останні два. Було неприємно слухати, як вони (гравці "Шахтаря", - УНІАН) відгукувалися про суддю по ходу всього матчу і за кожен епізод посилали його на три літери. Це некрасиво. Не коментую команду суперника, але це вже не вперше", — сказав Андрієвський.

"Петряку взагалі кричали не йти з поля, коли його вилучили. Така солідна команда, грає в Лізі чемпіонів... Ми з великою повагою ставимося до них, але вони повинні поводитися по-іншому", - додав півзахисник.