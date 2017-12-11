"Шахтар" і "Динамо" сьогодні дізнаються своїх суперників у Лізі чемпіонів і Лізі Європи - всі розклади жеребкування

Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" вже чекають на своїх суперників, які можуть випасти в Лізі чемпіонів і Лізі Європи відповідно.

Жеребкування наступного раунду в обох турнірах відбудеться сьогодні, нагадує "ТСН-Проспорт".

Нагадаємо, що "гірники" потрапили до 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи, посівши у своєму квартеті 2 позицію.

На жеребкуванні 1/8 фіналу Ліги чемпіонів команди будуть розподілені на два кошики: у першому будуть знаходитися ті, хто посів у своїй групі 1 місце (сіяні), а у другому, відповідно, ті, хто посів 2 позицію (несіяні).

Майбутнім суперником "Шахтаря" може стати один з цих семи колективів: "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ", "Рома", "Барселона", "Ліверпуль", "Бешикташ" і "Тоттенхем". Оскільки гірники грали в одній групі з "Манчестер Сіті", то ця команда не може стати суперником "Шахтаря" на наступній стадії.

Сіяні: "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, "Рома", "Барселона", "Ліверпуль", "Бешикташ", "Тоттенхем" і "Манчестер Сіті".

Несіяні: "Базель", "Баварія", "Челсі", "Ювентус", "Севілья", "Шахтар", "Порту", "Реал" Мадрид.

Зазначимо, що жеребкування плей-офф раунду Ліги чемпіонів відбудеться сьогодні о 13:00 за київським часом. Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 13-го, 14-го, а також 20-го і 21-го лютого 2018 року. Матчі у відповідь пройдуть у березні.

Що стосується 1/16 фіналу Ліги Європи, то тут також представлена тільки одна команда з України - київське "Динамо". Колектив Олександра Хацкевича вийшов у наступний етап змагань, посівши у своєму квартеті 1 рядок.

"Динамо" при жеребкуванні буде сіяною командою. Суперниками киян можуть стати: АЕК, "Астана", "Боруссія" Дортмунд, "Копенгаген", "Лудогорець", "Ліон", "Наполі", "Ніцца", "Марсель", "Реал Сосьєдад", "Селтік", "Стяуа", "Црвена Звєзда" і "Естерсунд". Слід зазначити, що опонентом "Динамо" не може стати московський "Спартак", адже УЄФА розводить українські і російські клуби в єврокубках.

Сіяні: "Арсенал", "Аталанта", "Атлетик", "Атлетіко", "Брага", "Вікторія", "Вільярреал", "Динамо" Київ, "Зальцбург", "Зеніт", "Лаціо", "Лейпциг", "Локомотив", "Мілан", "Спортинг" і ЦСКА.

Несіяні: АЕК, "Астана", "Боруссія" Дортмунд", "Копенгаген", "Лудогорець", "Ліон", "Наполі", "Ніцца", "Марсель", "Реал Сосьєдад", "Селтік", "Стяуа", "Црвена Звєзда", "Естерсунд", "Партизан" і "Спартак".

Жеребкування плей-офф раунду Ліги Європи відбудеться сьогодні о 14:00 за київським часом. Поєдинки 1/16 фіналу заплановані на 15-е і 22 лютого 2018 року.