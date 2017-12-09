"Олімпік" програв "Ворсклі" в центральному матчі дня Прем'єр-ліги

<img data-cke-saved-src="https://images.unian.net/photos/2017_12/1512837988-5347-vorskla-obyigrala-olimpik.jpg?0.9227766271853612" src="https://images.unian.net/photos/2017_12/1512837988-5347-vorskla-obyigrala-olimpik.jpg?0.9227766271853612" alt="" Ворскла"="" обіграла="" "Олімпік"="" ФК="" title="">

У Києві на сдадионе "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився матч 19-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому донецький "Олімпік" приймав полтавську "Ворсклу" і поступився супернику, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 1:4.

Три голи в цьому матчі були забиті протягом першої півгодини гри.

Вже на 10-й хвилині рахунок відкрив гравець полтавської команди. Олександр Кобахідзе. Ще за 10 хвилин, на 20-й, Володимир Прийомів зрівняв рахунок, але рівність протрималася зовсім недовго. На 22-й хвилині Олександр Чижов знову вивів полтавців вперед, а на 27-й Владислав Кулач реалізував пенальті і довів перевагу "Ворскли" до двох голів.

Надалі номінально гостьова команда зуміла довести матч до впевненої перемоги. Більш того, на 88-й хвилині В'ячеслав Шарпар довів рахунок до великого, забивши четвертий гол за "Ворсклу".

Таким чином, "Ворскла" набрала 31 очко і закріпилася на 3-му місці в турнірній таблиці змагань. У "Олімпіка" залишилося на рахунку 25 балів і 5-е місце в УПЛ.