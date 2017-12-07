"Динамо" розгромило "Партизан" і посіло перше місце в групі Ліги Європи

В Києві на НСК "Олімпійський" відбувся матч 6-го, завершального туру Ліги Європи, в якому "Динамо" приймало сербський "Партизан".

Віце-чемпіон України здобув розгромну перемогу з рахунком 4:1, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Захисник "Динамо" Микола Морозюк відкрив рахунок вже на 6-й хвилині матчу, зігравши на добиванні. На 28-й хвилині Мораєс забив другий гол киян після пасу того ж Морозюка. Вже через три хвилини Мораєс зробив дубль - також після пасу Миколи Морозюка.

У доданий до першого тайму час Євтович відіграв один гол з пенальті.

У другому таймі динамівці відзначилися лише раз - на 77-й хвилині Мораєс впевнено реалізував пенальті, оформивши хет-трик.

Перемога над "Партизаном" дозволила "Динамо" посісти перше місце в групі Ліги Європи.

За ходом протистояння "Динамо" і "Партизана" можна було слідкувати завдяки текстовій онлайн-трансляції на нашому сайті.

Нагадаємо, що "Динамо" вийшло у плей-офф турніру ще після четвертого туру.