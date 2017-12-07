Капітан "Шахтаря" Срна подарував форму дітям-переселенцям з Донбасу

Капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна зустрівся з дітьми-переселенцями з Донбасу, які спеціально приїхали з Ізюму і села Студенок Харківської області. Захисник вручив їм форму, м'ячі, шарфи і м'які іграшки. Всього подарунки отримали 50 хлопців, повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

– Від таких заходів завжди отримую чудові емоції, – зазначив Даріо Срна. – Ви всі чудово знаєте, як я люблю дітей, – це наше майбутнє. Сьогодні тут хлопці з Донецької області, вони перебувають у непростій ситуації. Хочу сказати, що буду допомагати їм, скільки можу.

Даріо з цікавістю спостерігав за тренуванням юних футболістів, а завершилася зустріч тривалої автограф-сесією та спільним фото на пам'ять.

– Дуже сподобалася форма, яку подарував Даріо, – ділиться враженнями Данило Арищенко. – Сам я з Донецька, зараз живу в Ізюмі. Емоції переповнюють, адже раніше бачив захисника «гірників» тільки по телевізору. Я сфотографувався з ним і взяв автограф.

– Даріо Срна і Тарас Степаненко – мої найулюбленіші футболісти в «Шахтарі», – говорить Микита Калмиков. – Сьогодні вдалося поспілкуватися з капітаном і потиснути йому руку. Це круто! Звичайно, форма мені теж сподобалася.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Даріо Срна зустрічався з дітьми-переселенцями в Києві та Маріуполі.