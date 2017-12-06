"Шахтар" (U-19) обіграв "Ман Сіті" в Юнацькій лізі УЄФА, але вибув з турніру

Команда "Шахтар" (U-19) обіграла однолітків з "Манчестер Сіті" у заключному турі Юнацької ліги УЄФА, але, тим не менш, завершила виступи у турнірі.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь молодих гірників, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

У першому таймі команди обмінялися голами. Відкрив рахунок на 20-й хвилині Олексій Кащук, а через 15 хвилин гол у ворота гірників забив Меттью Сміт.

Більшу частину матчу "Шахтар" провів в обороні, відбиваючись від атак гостей, але переможний гол все-таки забили господарі. Олексій Кащук зробив дубль, забивши свій другий гол на 67-й хвилині.

"Шахтар" (U-19) — "Манчестер Сіті" (U-19) - 2:1

"Шахтар" (U-19) завдяки цій перемозі набрав 7 очок в групі, однак при будь-якому результаті матчу між однолітками з "Фейєноорда" і "Наполі" фінішує на третьому місці.

Нагадаємо, сьогодні о 21:45 на ОСК "Металіст" у Харкові розпочнеться матч основних команд "Шахтаря" та "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів. УНІАН проведе онлайн-трансляцію цієї гри.