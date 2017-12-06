Юнацькі збірні України отримали суперників по відбору на Євро U-17 і U-19

Юнацькі збірні України з футболу двох вікових категорій (U-17 і U-19) дізналися своїх суперників по відбору на чемпіонат Європи в результаті жеребкування, яке відбулося сьогодні в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні, повідомляє офіційний сайт організації.

Молодша команда потрапила у Групу 2 кваліфікаційного турніру Євро-2019, де зіграє зі збірними Боснії та Герцеговини, Ісландії та Гібралтару. Груповий турнір пройде в жовтні 2018 року в Боснії і Герцеговині.

Згідно з регламентом змагань, дві кращі команди групи вийдуть в еліт-раунд, який відбудеться в березні 2019 року.

Фінальний турнір Євро-2019 пройде в травні в Ірландії.

У еліт-раунді Євро-2018 для 19-річних футболістів збірна України потрапила в Групу 4, з командами Румунії, Швеції та Сербії. Турнір відбудеться в березні майбутнього року в Румунії.

Зазначимо, що у відбірковому турнірі команда Олександра Петракова здобула три перемоги у кваліфікаційному раунді. Збірна України (U-19) обіграла команди Албанії (1:0), Норвегії (2:1) і Чорногорії (4:0).

Переможці груп приєднаються до команди Фінляндії у фіналі чемпіонату Європи-2018, який відбудеться з 16 по 29 липня.