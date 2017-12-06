Шанси на перемогу "Шахтаря" і "Мансіті" котируються на ставках букмекерів практично однаково

Шанси донецького "Шахтаря" і англійського "Манчестер Сіті" в матчі заключного 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів на котируваннях букмекерських контор практично однакові, повідомляє спеціалізований портал BetExplorer.

На перемогу гірників ставки приймаються з розрахунку 2,97 до 1, у той час як коефіцієнт на перемогу "Мансіті" становить 2,46 до 1, а на нічию - 3,33 до 1.

Підрахунок зроблений на підставі ліній 23 провідних букмекерських контор світу.

Всі вони віддають невелику перевагу господарям поля, що, ймовірно, обумовлюється положенням команд у турнірній таблиці.

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Манчестер Сіті" відбудеться сьогодні, 6 грудня, в Харкові на ОСК "Металіст". Початок гри - о 21.45.