Конкурент Ярмоленко в боротьбі за місце в складі "Боруссії" вибув на кілька місяців через травму

Півзахисник «Боруссії» Максиміліан Філіп вибув на кілька місяців через серйозну травму коліна, повідомляє Xsport з посиланням на Twitter команди з Дортмунда.

Ушкодження 23-річний гравець отримав у матчі 14-го туру німецької Бундесліги проти «Байєра» з Леверкузена.

У коментарі клубній прес-службі спортивний директор «Боруссії» Міхаель Цорк зазначив: «Швидше за все, Філіп вибув надовго. У нього серйозна травма коліна».

У цьому сезоні футболіст, який на позиції є одним з конкурентів Андрія Ярмоленка, провів за «шершнів» 17 матчів у всіх турнірах, забивши 6 голів і віддавши 5 результативних передач.

Як повідомляв УНІАН, у середу "Боруссія" проведе виїзну гру Ліги чемпіонів проти іспанського «Реала» (Мадрид).