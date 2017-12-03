"Ворскла" переграла "Олександрію" і вийшла на третє місце в Прем'єр-лізі
18:58, 03 грудня 2017Футбол
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Перемогу підопічним Василя Сачка принесли голи Кулача, Коломойця і Кобахідзе.
Василь Сачко / football.ua
У 18-му турі української Прем'єр-ліги «Ворскла» приймала «Олександрію». Матч проходив у Полтаві і завершився впевненою перемогою господарів з рахунком 3:1.
На 20-й хвилині рахунок у матчі відкрив форвард полтавчан Владислав Кулач. Ще в першому таймі перевагу «Ворскли» подвоїв Юрій Коломоєць.
Розгромним рахунок зробив грузинський півзахисник Олександр Кобахідзе, який на 49-й хвилині красиво закрутив м'яч у дальню дев'ятку.
Гол престижу «Олександрія» забила на 92-й хвилині після удару в дальній кут від захисника Андрія Гітченка.
Після цієї перемоги «Ворскла» знову вийшла на третє місце в турнірній таблиці з 28 очками.
Зазначимо, що матч проходив в умовах сильного туману.
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