"Ворскла" переграла "Олександрію" і вийшла на третє місце в Прем'єр-лізі

У 18-му турі української Прем'єр-ліги «Ворскла» приймала «Олександрію». Матч проходив у Полтаві і завершився впевненою перемогою господарів з рахунком 3:1.

На 20-й хвилині рахунок у матчі відкрив форвард полтавчан Владислав Кулач. Ще в першому таймі перевагу «Ворскли» подвоїв Юрій Коломоєць.

Розгромним рахунок зробив грузинський півзахисник Олександр Кобахідзе, який на 49-й хвилині красиво закрутив м'яч у дальню дев'ятку.

Гол престижу «Олександрія» забила на 92-й хвилині після удару в дальній кут від захисника Андрія Гітченка.

Після цієї перемоги «Ворскла» знову вийшла на третє місце в турнірній таблиці з 28 очками.

Зазначимо, що матч проходив в умовах сильного туману.