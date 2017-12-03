Матч Прем'єр-ліги "Карпати" - "Олімпік" у Львові не дограли через сильний снігопад

У рамках 18-го туру української Прем'єр-ліги «Карпати» у Львові на стадіоні "Україна" приймали «Олімпік». Перший тайм пройшов в дуже складних погодних умовах - на полі було багато снігу, команди грали помаранчевими м'ячами. При цьому снігопад не припинявся.

Під завісу тайму суперники обмінялися забитими м'ячами. Рахунок на 42-й хвилині відкрив гравець "Карпат" Сергій Мякушко. На 3-й доданій до першого тайму хвилині Антон Кравченко з "Олімпіка" рахунок зрівняв.

Однак після перерви арбітр Катерина Монзуль вирішила не відновлювати гру – поле було повністю покрито великим шаром снігу, який не поспішали забирати. Працівники стадіону почали розчищати поле вже після того, як суддівська бригада пішла в підтрибунні приміщення. Пізніше до них приєдналися вболівальники – їм вдалося прибрати майже половину поля.

Проте через якийсь час арбітри вирішили не проводити другу частину матчу.

Коли команди дограють поєдинок – будуть вирішувати Прем'єр-ліга і ФФУ.