США, Мексика і Канада подали спільну заявку на проведення ЧС-2026 з футболу

США, Мексика і Канада подали спільну заявку на проведення чемпіонату світу з футболу 2026 року, повідомляє Sky Sports.

Їх єдиним конкурентом в борбе за право проведення змагань буде Марокко.

Ці дві заявки були подані до крайнього терміну в четвер, 30 листопада. Змагання вперше пройдуть за участю 48 команд і, відповідно, збільшиться кількість матчів і стадіонів. Для підготовки турніру потрібно більше часу.

Наступним етапом процесу вибору країни-господарки турніру є подача досьє кандидатури, запланована на 16 березня 2018 року.

Остаточне рішення буде прийнято на Виконкомі ФІФА в Москві, 13 червня 2018 року, за день до старту ЧС-2018.