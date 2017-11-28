На матч ЛЧ "Шахтар" - "Манчестер Сіті" залишилося у продажу менше 10 тисяч квитків

На матч заключного 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА "Шахтар" - "Манчестер Сіті" у продажу залишилося менше 10 тисяч квитків, повідомляється в Twitter ФК "Шахтар".

Квитки продаються в касах ОСК «Металіст» і онлайн на клубному сайті, нагадують в клубі.

Як повідомляв УНІАН, гра у Харкові відбудеться 6 грудня. Для того, щоб гарантовано потрапити в плей-офф ЛЧ - 1/8 фіналу - гірникам необхідно не програти в матчі проти англійської команди.