На матч ЛЧ "Шахтар" - "Манчестер Сіті" залишилося у продажу менше 10 тисяч квитків
16:47, 28 листопада 2017Футбол
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Вирішальна гра групового раунду ЛЧ викликає підвищений інтерес у Харкові.
Квитки на матч "Шахтар" - "Манчестер Сіті" розкуповуються з великою швидкістю / twitter.com/FCShakhtar
На матч заключного 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА "Шахтар" - "Манчестер Сіті" у продажу залишилося менше 10 тисяч квитків, повідомляється в Twitter ФК "Шахтар".
Квитки продаються в касах ОСК «Металіст» і онлайн на клубному сайті, нагадують в клубі.
Як повідомляв УНІАН, гра у Харкові відбудеться 6 грудня. Для того, щоб гарантовано потрапити в плей-офф ЛЧ - 1/8 фіналу - гірникам необхідно не програти в матчі проти англійської команди.
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