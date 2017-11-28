Мессі став найбільш високооплачуваним футболістом світу, Роналду - лише четвертий

Нападник «Барселони» Ліонель Мессі, який продовжив минулого тижня контракт з клубом, став найбільш високооплачуваним футболістом світу.

За умовами угоди, річний оклад 30-річного аргентинця складає 30 мільйонів євро, а з урахуванням бонусів – 43 мільйони євро. Також аргентинець отримав підйомні при підписанні договору в розмірі 50 мільйонів євро.

Читайте такожМессі пообіцяв здійснити паломництво, якщо виграє ЧС-2018Раніше найбільш високооплачуваним гравцем світу був ще один аргентинець Карлос Тевес, який в китайському «Шанхай Шеньхуа» заробляє 38 мільйонів євро в рік.

Слідом в списку найбільш високооплачуваних йдуть бразилець Неймар («ПСЖ», 36 млн), португалець Кріштіану Роналду («Реал», 21 млн, 34 млн з урахуванням бонусів) і бразилець Оскар («Шанхай Теллэйс», 24 млн).