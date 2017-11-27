"Карпати" програли Спортивний суд в Лозанні і повинні заплатити колишньому гравцю 74 тисячі доларів

Спортивний арбітражний суд Лозанни ухвалив рішення у справі львівських "Карпат" проти екс-гравця клубу Володимира Гудими. Суд визнав законними вимоги футболіста, якому "Карпати" повинні виплатити 74 тисячі доларів боргу за контрактом та відшкодувати судові витрати.

Про це повідомляє Sport Arena.

Таким чином суд підтвердив рішення Палати з вирішення спорів ФФУ, яка відхилила прохання «Карпат» про перегляд справи.

Нагадаємо, раніше «Карпати» пред'являли в Палату з вирішення спорів рішення цивільного суду, який витлумачив контракт Гудими на користь клубу і фактично скасував борг футболістові. Хоча ФІФА виступає категорично проти втручання цивільних судів у футбольні справи.