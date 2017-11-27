У Роналду нарешті з'явився пам'ятник, який схожий на нього (фото)

У зірки збірної Португалії та мадридського "Реала" Кріштіано Роналду з'явився ще один пам'ятник. Цього разу він встановлений на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" - домашній арені "Реалу".

Про це повідомляє ESPN.

Автором статуї футболіста є іспанський скульптор Хосе Антоніо Наварро Артеага. "Я хотів відобразити внутрішню силу Кріштіану, коли він готується до виконання штрафного або кутового", - поділився скульптор.

Уболівальники, які першими побачили новий пам'ятник Роналду, з полегшенням відзначили, що він є значно більш наближеним до оригіналу, аніж сумнозвісна статуя Кріштіану, встановлена на його батьківщині - острові Мадейра.

Наггадаємо, бюст футболіста у португальському Фуншалі шокував фанатів і був висміяний у соцмережах.