"Мілан" звільнив головного тренера Монтеллу і призначив Гаттузо

Італійський "Мілан" відправив у відставку Вінченцо Монтеллу з поста головного тренера команди. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Причиною звільнення стали незадовільні результати команди. Напередодні "Мілан" під керівництвом Монтелли на своєму полі зіграв внічию з "Торіно" - 0:0.

Читайте такожШевченко: Очолити "Мілан"? Моє майбутнє у збірній УкраїниВиконуючим обов'язки головного тренера "Мілана" призначений наставник молодіжної команди клубу Дженнаро Гаттузо, який раніше на професійному рівні мав досвід роботи в «Пізі».

У 14 матчах поточного сезону «Мілан» набрав 20 очок. Команда йде на 7-му місці, програвши в очних матчах всім суперникам з топ-шістки.

Монтелла очолив "Мілан" у 2016 році і відразу ж виграв з ним Суперкубок Італії. Під його керівництвом в минулому сезоні команда фінішувала на 6-му місці в турнірній таблиці Серії А.