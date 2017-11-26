Турнірна таблиця УПЛ: тур без нічиїх і без сенсацій
22:07, 26 листопада 2017Футбол
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"Олімпік" поступився третім місцем в таблиці рівненському "Вересу".
upl.ua
Відбулися всі матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги. У турі не відбулося жодної нічиєї. Найрезультативнішим виявився поєдинок за участю чемпіона: "Шахтар" забив чотири голи у ворота "Олімпіка", однак і сам пропустив двічі.
"Олімпік", який до цього займав третю сходинку у командному реєстрі, поступився місцем в трійці "Вересу", і це головна зміна в таблиці.
Прем'єр-ліга, 17-й тур
"Маріуполь" - "Ворскла" - 0:1
"Олімпік" - "Шахтар" - 2:4
"Верес" - "Чорноморець" - 3:1
"Олександрія" - "Карпати" - 3:0
"Зоря" - "Зірка" - 1:0
"Сталь" - "Динамо" - 0:2
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