Турнірна таблиця УПЛ: тур без нічиїх і без сенсацій

Відбулися всі матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги. У турі не відбулося жодної нічиєї. Найрезультативнішим виявився поєдинок за участю чемпіона: "Шахтар" забив чотири голи у ворота "Олімпіка", однак і сам пропустив двічі.

"Олімпік", який до цього займав третю сходинку у командному реєстрі, поступився місцем в трійці "Вересу", і це головна зміна в таблиці.

Прем'єр-ліга, 17-й тур

"Маріуполь" - "Ворскла" - 0:1

"Олімпік" - "Шахтар" - 2:4

"Верес" - "Чорноморець" - 3:1

"Олександрія" - "Карпати" - 3:0

"Зоря" - "Зірка" - 1:0

"Сталь" - "Динамо" - 0:2