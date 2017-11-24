Тренер "Динамо" Хацкевич: гра в захисті сьогодні була жахливою
00:37, 24 листопада 2017Футбол
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Наставник прокоментував несподівану поразку "Динамо" в Албанії.
"Гравці давали супернику багато простору", - Хацкевич / Reuters
Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич прокоментував поразку від албанського клубу «Скендербеу» в 5-му турі групового раунду Ліги Європи (2:3).
«Зараз можна говорити все, що завгодно. Головна проблема – гра команди в обороні, особливо в першому таймі.
Не могли виходити, давали багато простору. За це нас покарали і в першому таймі, і в другому. Гра в захисті сьогодні була жахливою.
Чому не зробив третю заміну? У нас не залишилося на заміну атакуючих гравців, а міняти захисників не було сенсу», – сказав Хацкевич, якого цитує Футбол 24.
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