Шведський "Естерсунд" обіграв "Зорю" у матчі Ліги Європи

У Швеції завершився матч 5-го туру Ліги Європи УЄФА з футболу, в якому "Естерсунд" обіграв луганську "Зорю", повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 2:0.

Господарі поля протягом всього матчу мали явну перевагу і забили по голу в кожному з таймів.

Рахунок на 40-й хвилині відкрив Кертіс Едвардс. Гравець "Естерсунда" прострілив справа на ближній кут воротарського майданчика, де боролися Геро і Гречишкін. В результаті ніхто з них не торкнувся м'яча, і той влетів у дальній кут воріт.

А у другому таймі, на 77-й хвилині, перевага господарів поля збільшив Саман Годдос. Він підхопив м'яч, просунувся метрів з 20 "ескортом" із захисників "Зорі" і класно пробив точно в дальній кут.

У паралельному матчі Групи J іспанський "Атлетик" обіграв німецьку "Герту" з Берліна з рахунком 3:2.

Таким чином, після 5-ти турів таблицю групи очолює "Остерсунд", у якого 10 очок. У "Атлетика" 8 балів, "Зорі" - 6, "Герти" - 4.

У заключному турі "Зоря" оскаржить з "Атлетіком" путівку в весенну частину турніру - плей-офф - 1/16 фіналу Ліги Європи, в особистому протистоянні у Львові.

Матч відбудеться в Україні 7 грудня.