Гравець збірної України і "Зорі" візьме участь у матчі Ліги Європи, незважаючи на смерть батька

Напередодні матчу 5-го туру групового етапу Ліги Європи "Естерсунд" - "Зоря" в сім'ї одного з гравців лугачан захисник збірної України Олександра Сватка трапилася трагедія, повідомляє телеканал "Футбол 1".

"У Саші Сватка сталася трагедія: помер батько. Я з ним розмовляв, він сказав, що він готовий, тому я сподіваюся, що все буде добре. Більше ні про що ми не говорили

Думаю, вся наша команда намагатиметься підтримати Сашу і зробити все для того, щоб все було добре", – розповів тренер "Зорі" Юрій Вернидуб телеканалу "Футбол 1".

Як повідомляв УНІАН, матч 5-го туру групового раунду Ліги Європи "Естерсунд" - "Зоря" відбудеться сьогодні, 23 листопада. Початок гри – о 20:00 за київським часом.