Хацкевич перед грою в Албанії в Лізі Європи: ми вже визначилися зі складом

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич розповів про майбутній матч з албанським «Скендербеу», який відбудеться завтра в рамках групового турніру Ліги Європи. Проте насамперед наставник передав вітання президенту клубу Ігорю Суркісу, якому сьогодні виповнилося 59 років.

"Хочу привітати нашого президента з днем народження. Від імені всієї команди бажаємо йому довгих років життя. Сподіваюся, що хлопці своєю грою зроблять йому подарунок.

Ми вже визначилися зі складом на завтрашню гру. Приїхало багато молодих футболістів, але це не означає, що вони будуть грати з перших хвилин. Вийдуть ті, хто завжди грав у матчах Ліги Європи. Вже завтра по ходу гри будемо дивитися, хто з молодих зможе вийти на поле", - сказав Хацкевич, якого цитує сайт football24.

Читайте такожДинамівець Виду не зіграє в 5-му турі Ліги Європи через пошкодженняГоворячи про свого суперника, він зазначив:

"Склад «Скендербеу» майже не змінюється і структура гри теж: середній, короткий пас. Не думаю, що вони завтра покажуть щось інше. Налаштовуємося на таку гру від суперника, яку вони показали в Києві".

У "Динамо" багато травмованих, про що також згадав тренер команди.

"Випала велика частина футболістів - у когось серйозні проблеми, в когось менші. Мбокані і Гонсалеса приберегли на чемпіонат, тому що той турнір у нас в пріоритеті. Ці футболісти, як і Гармаш, готуються до наступного матчу. Сьогодні отримав пошкодження Віда, але ступінь серйозності ще не знаємо", – сказав Хацкевич.

Нагадаємо, матч "Скендербеу" - "Динамо" відбудеться завтра. Початок - о 22.05.