Динамівець Віда не зіграє в 5-му турі Ліги Європи через пошкодження

Захисник «Динамо» Домагой Віда не полетить на матч Ліги Європи з албанським «Скендербеу», повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Хорват отримав мікро-пошкодження, замість нього в Албанію відправився Александар Пантіч. Загалом Олександр Хацкевич бере в Албанію 20 футболістів. Склад гравців у складі динамівської делегації виглядає так:

воротарі: Максим Коваль, Артур Рудько, Георгій Бущан.

захисники: Микола Морозюк, Йосип Піваріч, Александар Пантіч, Євген Хачеріді, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко.

півзахисники: Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Микита Корзун, Олег Гусєв, Микола Шапаренко, Назарій Русин, Євген Смирний.

нападники: Жуніор Мораєс, Артем Бесєдін, Роман Вантух.

У заявку не потрапив Дерлис Гонсалес, також продовжують відновлення Артем Кравець, Денис Гармаш і Дьємерсі Мбокані. Віталій Буяльський пропустить матч через перебір жовтих карток.

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" відмовилося від передматчевого тренування в Албанії, вважаючи за краще відправитися до Тирани сьогодні ввечері. Виліт команди в албанську столицю запланований на 17.30.

Матч «Скендербеу» – «Динамо» відбудеться завтра, 23 листопада. Початок – о 22.05 за київським часом.