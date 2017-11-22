Один з лідерів "Шахтаря" Степаненко зацікавив провідні німецькі та англійські клуби

Півзахисник донецького «Шахтаря» Тарас Степаненко може покинути команду вже взимку і перебратися в один з топ-чемпіонатів Європи.

Як повідомляє ESPN, у послугах півзахисника зацікавлені німецький «Хоффенхайм» і англійський «Вест Хем». При цьому повідомляється, що саме клуб Бундесліги є фаворитом на українця і готовий запропонувати за нього «Шахтарю» 8 мільйонів євро.

«Вест Хем» планував придбати Степаненко при Славені Білічі, однак нещодавно хорватський фахівець був звільнений, а про трансферні плани нового тренера Девіда Мойеса поки нічого невідомо.

"Хоффенхайм" на даний момент посідає 6-е місце у Бундеслізі.

Нагадаємо, що Степаненко є лідером «Шахтаря» в центрі поля і в нинішньому сезоні він провів 20 ігор. Вчора команда Степаненка поступилася в гостях "Наполі", причому Тарас не дограв зустріч і був замінений за рахунку 0:1. У його відсутність гірники пропустили ще два м'ячі...

Зазначимо, що Степаненко може стати третім українцем в Бундеслізі після Євгена Коноплянки та Андрія Ярмоленка.