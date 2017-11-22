Житомирський футбольний клуб "Полісся" очолив новий тренер Володимир Мазяр

Житомирський футбольний клуб «Полісся» очолив тренер, який уже має досвід роботи у Прем’єр-лізі України з футболу – Володимир Мазяр.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Нового тренера одразу після підписання контракту представили сьогодні у Житомирі голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич, міський голова Житомира Сергій Сухомлин та директор футбольного клубу «Полісся» Віталій Лясковський.

«Вважаю, що новий тренер має вже з сьогоднішнього дня почати роботу і підібрати гравців, які отримуватимуть перемоги. У сезоні 2018-2019 років ця команда має вийти у Першу лігу. У Володимира Мазяра є гарні результати, тому вірю, що саме він увійде в історію житомирського футболу як тренер, який добився максимальних результатів», – наголосив Гундич.

Наразі «Полісся» займає 8-е місце в турнірній таблиці групи А другої ліги.

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Раніше головним тренером цієї команди був Едуард Хавров.

Довіка УНІАН. Володимир Іванович Мазяр народився 28 вересня 1977 року у Хмельницькій області. Він - український футболіст, нападник, вихованець львівського футболу. У Вищій лізі України Мазяр провів 66 матчів та зіграв 6 матчів у Кубку УЄФА та 1 – у Лізі Європи. За час гри у професійних клубах Мазяр забив більше 70 голів.

Також Мазяр грав у таких українських клубах: «Скала», «Газовик» (Комарно), «Динамо-2», «Динамо-3», «Ворскла», «Дніпро», «Олександрія», «Таврія» (Сімферополь), «Кривбас», «Газовик-Скала», «Сталь» Д, ФК «Львів», «Закарпаття», «Арсенал» БЦ, «Самбір», «Кар'єр» (Торчиновичі). Він також грав у Азербайджані у клубах «Олімпік-Шувалан» та «Сімург».У 2013-2016 році Мазяр був головним тренером футбольного клубу «Сталь», у 2016 році очолював рівненський «Верес», а у 2017 році був головним тренером «Руху».