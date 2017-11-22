Європейські клуби цікавляться Фредом і Ісмаїлі - гендиректор "Шахтаря" Палкін

Генеральний директор футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) Сергій Палкін розповів про те, як успішний виступ команди в цілому в Лізі чемпіонів позначається на інтересі європейських агентів до окремих гравців в інтерв'ю телеканалу Футбол 1.

Коментуючи чутки про інтерес англійських клубів до опорного півзахисника Фреда і вінгера Бернарда, Палкін зазначив:

«Чутки не виникають з нічого. Якщо ми добре виступаємо в Лізі чемпіонів, то цих чуток буде все більше і більше».

«Навіть сьогодні у мене була зустріч з певними європейськими агентами, які зацікавлені у Фреді, Ісмаїлі та багатьох інших футболістах. Ця зацікавленість зростатиме з урахуванням того, як ми будемо себе показувати на полі», - додав Палкін.

Про інтерес до Фреду з боку "Манчестер Юнайтед" писав Mirror, а відомий бразильський журналіст повідомляв про попаданні Бернарда у сферу інтересів "Челсі", "Арсеналу" і "Ліверпуля", повідомляє SportArena.

«Кожна гра у Лізі чемпіонів буде додавати нам плюсів, якщо будемо виступати добре. А те, що цікавляться Бернардом, Фредом та іншими футболістами — це нормально, адже хлопці показують хороший футбол, особливо в Європі», - зазначив Палкін.

Як повідомляв УНІАН, раніше спортивний директор збірних України Євген Красніков розповів про можливість прийняття українського громадянства лівим захисником Ісмаїлі.