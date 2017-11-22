Європейські клуби цікавляться Фредом і Ісмаїлі - гендиректор "Шахтаря" Палкін

13:15, 22 листопада 2017
Футбол
36

Також агенти клубів цікавляться багатьма іншими гравцями команди.

Бернард потрапив в сферу інтересів відразу трьох клубів АПЛ / shakhtar.com

Генеральний директор футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) Сергій Палкін розповів про те, як успішний виступ команди в цілому в Лізі чемпіонів позначається на інтересі європейських агентів до окремих гравців в інтерв'ю телеканалу Футбол 1.

Коментуючи чутки про інтерес англійських клубів до опорного півзахисника Фреда і вінгера Бернарда, Палкін зазначив:

«Чутки не виникають з нічого. Якщо ми добре виступаємо в Лізі чемпіонів, то цих чуток буде все більше і більше».

«Навіть сьогодні у мене була зустріч з певними європейськими агентами, які зацікавлені у Фреді, Ісмаїлі та багатьох інших футболістах. Ця зацікавленість зростатиме з урахуванням того, як ми будемо себе показувати на полі», - додав Палкін.

Про інтерес до Фреду з боку "Манчестер Юнайтед" писав Mirror, а відомий бразильський журналіст повідомляв про попаданні Бернарда у сферу інтересів "Челсі", "Арсеналу" і "Ліверпуля", повідомляє SportArena.

«Кожна гра у Лізі чемпіонів буде додавати нам плюсів, якщо будемо виступати добре. А те, що цікавляться Бернардом, Фредом та іншими футболістами — це нормально, адже хлопці показують хороший футбол, особливо в Європі», - зазначив Палкін.

Як повідомляв УНІАН, раніше спортивний директор збірних України Євген Красніков розповів про можливість прийняття українського громадянства лівим захисником Ісмаїлі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Українські клуби в єврокубках 2017/18
Теги: #Шахтар Ліга чемпіонів#Фред клуби АПЛ