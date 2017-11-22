Матвієнко втретє поспіль став найкращим молодим гравцем місяця U-21

Третій раз поспіль кращим молодим футболістом України категорії U-21 за підсумками місяця проектом Золотий Талант визнаний захисник полтавської "Ворскли" Микола Матвієнко.

Але якщо в двох попередніх випадках він мав досить серйозну конкуренцію зі сторони динамівця Віктора Циганкова (у вересні, наприклад, їх розділили всього 12 балів), то в жовтні його основний опонент випав з обойми через травму.

А інших гідних конкурентів у Матвієнка, не виявилося. Він потрапив в 85 анкет із 114-ти, які були прийняті до розгляду. Нагадаємо, що експертами проекту Золотий Талант виступають тренери, відомі в минулому футболісти, профільні представники авторитетних ЗМІ, а також вболівальники. Вони, до речі, теж проголосували за Матвієнко.

Найкращим футболістом України у категорії U-19 у жовтні 2017 року вдруге поспіль (і п'ятий — за рік) визнано 18-річний воротар "Зорі" Андрій Лунін. Він вигравав у весняних місячних опитуваннях, в липні і серпні поступився першістю форварду Олімпіка Станіславу Биленькому, але з настанням осені повернув собі лідерство.

У жовтні Лунін підтвердив, що є безумовним першим номером "Зорі", незважаючи на свій юний вік. Він знову викликався в національну команду України, але залишився в запасі. Зате зіграв за молодіжну збірну у відборі Євро-2019 (U-21).

Його в свої анкети включили 100 з 114 респондентів, які були залучені до голосування у рамках проекту Золотий Талант. Майже половина з них (48) поставила Луніна на перше місце в трійці. За його одноклубника Максима Луньова проголосували 85 респондентів, але тільки 29 разів півзахисник, який забив у Кубку України м'яч у ворота Шахтаря, був згаданий першим. У вересні Луньов був №3 у рейтингу місяці, зараз помінявся місцями з форвардом Станіславом Биленьким (Олімпік).

Четверте місце, як і у вересні, зайняв півзахисник Микола Мусолітін (Чорноморець). Він, як і Лунін з Луньовим, сьомий раз потрапили в топ-5 рейтингу за підсумками місяця. Біленький — п'ятий. А Ярослав Діда, волинський форвард, розігрався за азербайджанський Карабах в Юнацькій лізі УЄФА, вперше злетів так високо в 2017 році.