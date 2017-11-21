"Карпати" оголосили про призначення нового головного тренера

Новим головним тренером "Карпат" став Олег Бойчишин, а Даріо Друді увійшов в його тренерський штаб, повідомляє офіційний сайт клубу.

Новий тренерський штаб, в який також увійшли Альберто Еспаріс і тренер воротарів Богдан Стронцицький, був представлений команді перед сьогоднішнім тренуванням.

44-річний Олег Бойчишин – вихованець «Карпат», колишній гравець клубу, а також молодіжної збірної України. Багато років він пропрацював в клубній школі.

ЦІкаво, що, за інформацією видання Sport Arena, реально керувати командою буде Даріо Друді, який також є виконавчим директором львів'ян, але не має тренерської ліцензії.

Нагадаємо, що в неділю після поразки від "Маріуполя" (0:1) керівництво клубу відправило у відставку тренерський штаб команди на чолі з Сергієм Зайцевим.