"Карпати" оголосили про призначення нового головного тренера
Ним став колишній гравець львівської команди Олег Бойчишин.
Новим головним тренером "Карпат" став Олег Бойчишин, а Даріо Друді увійшов в його тренерський штаб, повідомляє офіційний сайт клубу.
Новий тренерський штаб, в який також увійшли Альберто Еспаріс і тренер воротарів Богдан Стронцицький, був представлений команді перед сьогоднішнім тренуванням.
44-річний Олег Бойчишин – вихованець «Карпат», колишній гравець клубу, а також молодіжної збірної України. Багато років він пропрацював в клубній школі.
ЦІкаво, що, за інформацією видання Sport Arena, реально керувати командою буде Даріо Друді, який також є виконавчим директором львів'ян, але не має тренерської ліцензії.
Нагадаємо, що в неділю після поразки від "Маріуполя" (0:1) керівництво клубу відправило у відставку тренерський штаб команди на чолі з Сергієм Зайцевим.