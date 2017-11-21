"Динамо" відправиться до Албанії на матч Ліги Європи без Мбокані і Буяльського

Нападник київського «Динамо» Дьємерсі Мбокані не полетить в Албанію разом з командою на матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи проти «Скендербеу».

Про це повідомляє "Динамоманія".

Конголезець відчув больові відчуття в привідному м'язі стегна під час матчу УПЛ проти «Зірки» (2:0). За два дні до матчу Ліги Європи 31-річний футболіст не зміг провести повноцінне тренування, покинувши заняття достроково.

Повідомляється, що замість Мбокані до Албанії вирушить 19-річний нападник молодіжної команди Назарій Русин.

Зазначимо, що через дискваліфікацію також не допоможе «Динамо» в Албанії Віталій Буяльський. Поза грою поки Артем Кравець і Денис Гармаш, які лише недавно приступили до індивідуальних тренувань, а Сидорчук і Бурда вже давно перебувають у лазареті команди.