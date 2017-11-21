"Наполі" і "Шахтар" проведуть матч на напівпорожньому стадіоні
15:00, 21 листопада 2017Футбол
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На гру поки реалізовано не більше третини квитків від загальної місткості стадіону.
Матч "Наполі" - "Шахтар" не викликав ажіотажу в Неаполі / sport-arenas.ru
Італійський «Наполі» не зможе розраховувати на повну підтримку трибун стадіону "Сан-Паоло" у матчі 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти донецького «Шахтаря».
Як повідомляє Football Italia, на даний момент на гру неаполітанців і донеччан реалізовано лише близько 15 тисяч квитків (загальна місткість стадіону складає 60 тисяч глядачів).
Зазначимо, що для виходу до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Шахтар» влаштує навіть нічия на стадіоні «Сан-Паоло», а «Наполі» влаштує тільки перемога.
Нагадаємо, що стежити за онлайн-трансляцією матчу «Наполі» - «Шахтар» ви зможете на сайті УНІАН. Початок гри - о 21:45 за київським часом.
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