Російський телеканал збрехав про смерть видатного тренера Алекса Фергюсона

Журналісти російського телеканалу "Рен-ТВ" розгнівали шанувальників англійського "Манчестер Юнайтед". На сайті каналу з'явилася новина нібито про те, що в Англії помер легендарний тренер "Червоних дияволів" Алекс Фергюсон. При цьому інформація опублікована з посиланням на неназвані західні ЗМІ.

Сайт російського фан-клубу "Юнайтед" оперативно відреагував на "новину", загнобивши журналістів.

"Жоден британський таблоїд, не кажучи вже про солідні видання, ніяких подібних повідомлень не публікував. Тим не менш, вже протягом більше ніж 7 годин після публікації, "Рен-ТВ" не спромігся ані видалити "новину" зі свого сайту, ані надрукувати спростування.

Бажаємо серу Алексу Фергюсону міцного здоров'я і довгих років життя, а телеканалу «Рен-ТВ» - якомога швидше припинити свою діяльність, яка вже давно не має стосунку до професійної журналістики", – йдеться в повідомленні.